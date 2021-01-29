"الصحة": جرعات لقاح كورونا التي قدمت في الإمارات تجاوزت 3 ملايين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الجمعة، أن عدد جرعات لقاح كوفيد- 19 التي قدمت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم تجاوز 3 ملايين جرعة.

يأتي ذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة كوفيد- 19 والمضي قدماً نحو التعافي.

وقال معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازاً تحقق في زمن قياسي ما يضع دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في توفير اللقاح لأفراد المجتمع، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة في الدولة التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأشار العويس إلى أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح كوفيد- 19 يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد- 19.

ولفت معاليه إلى أن الإقبال المتزايد، الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، من قبل أفراد المجتمع يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية في الدولة إضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي، مؤكداً أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة لكوفيد- 19.