محمد بن زايد: الإمارات ستواصل تقديم الدعم لمحاربة الأمراض المدارية المهملة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، إن الإمارات ستواصل تقديم الدعم لمحاربة الأمراض المدارية المهملة عبر العالم.

وجاء في حساب سموه على موقع تويتر، «في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم، ويواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم.. لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض، خاصة في المجتمعات الفقيرة».