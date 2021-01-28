«خليفة التربوية»: الإمارات قدمت للعالم نموذجاً رائداً في حماية البيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، والحفاظ على الحياة الفطرية بمختلف عناصرها وفق أرقى المعايير العالمية، التي تضمن استدامة هذه الثروة البيئية للأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن النموذج الإماراتي في الحفاظ على البيئة والاستدامة بات أحد النماذج التي يحتذى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت دولة الإمارات من الدول ذات المكانة المرموقة في هذا الشأن، وسجلت منجزات الدولة في صون البيئة والحياة الفطرية والموارد الطبيعية مرجعاً للمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة ذات العلاقة للشأن البيئي.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجائزة عن بُعد بعنوان «حماية البيئة تجربة إماراتية رائدة عالمياً»، بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وتحدث فيها كل من حمدة الأصلي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالإنابة في هيئة البيئة بأبوظبي، وأدارتها الدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.

وفي بداية الجلسة، أكدت أمل العفيفي على اهتمام جائزة خليفة التربوية بالشأن البيئي وترسيخ قاعدة الوعي البيئي في الميدان التربوي، من خلال تسليط الضوء على التجارب والمبادرات والمشاريع التعليمية البيئية في المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية أصبح محوراً أساسياً ومعياراً رئيسياً لكافة الأعمال المرشحة للفوز بالجائزة، مما يترجم الاهتمام الذي توليه الجائزة للشأن البيئي محلياً وعربياً ودولياً.

وقالت الدكتورة جميلة خانجي: إن لدى الإمارات تجربة ثرية منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث أرسى منذ عقود طويلة دعائم نهضة بيئية تحافظ على عناصر البيئة من الهدر والإسراف والتلف، وتكفل بحماية هذه الموارد للأجيال المقبلة، وخلال خمسين عاماً نجحت دولة الإمارات في تدشين منظومة رائدة لمنجزات بيئية تحظى باهتمام عالمي من قبل المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة.

وقالت حمدة الأصلي: إن حماية البيئة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنوع البيولوجي المحلي، شكلت أولويات استراتيجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وبفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة باتت الدولة أحد النماذج العالمية الرائدة في العمل من أجل البيئة.

وأوضحت أن نجاح جهود العمل من أجل البيئة يرتبط في المقام الأول برفع وعي مكونات وفئات المجتمع بأهمية البيئة ومكوناتها، ومتطلبات العمل من أجلها والحفاظ عليها، لذا عملت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية وكيفية حماية البيئة.