«نور دبي» تعالج 16 مليون شخص في إثيوبيا

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة نور دبي الخيرية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، عن نجاحها خلال السنوات الثماني الماضية في علاج 16 مليون شخص في إثيوبيا من مرض التراخوما الذي يعد من المسببات للعمى في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة نور دبي، في دعم السيطرة على أمراض العيون المعدية المسببة للعمى في المناطق الموبوءة.

وأكدت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الامناء لمؤسسة نور دبي، الالتزام بمكافحة مرض التراخوما، والقضاء على المرض في منطقة أمهارة الإثيوبية، مشيرة إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها في مارس 2020، أوضحت أن برامج المؤسسة نجحت في السيطرة على تفشي مرض التراخوما، وذلك في 29% من المناطق الموبوءة في أمهارة، بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد، إلا أن التراخوما لا تزال تشكل تحدياً صحياً في مناطق أخرى من الولاية.

وأكدت الحرص على مواصلة الجهود في مكافحة التراخوما بالتزامها بالبرنامج لمدة 4 سنوات، حيث سيكون التركيز خلال السنوات الأربع القادمة على استخدام سياسة التوزيع الجماعي للأدوية، والتي تعد الطريقة الأفضل والمثلى لتحصين المجتمع من مرض التراخوما. ومن المقرر أن يصل عدد الجرعات الموزعة إلى 43 مليون جرعة دواء ليستفيد منها 14.3 مليون شخص مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد- 19».