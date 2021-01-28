«خيرية الشارقة»: أفكار جديدة للعمل الإنساني المرحلة المقبلة

الشارقة (وام)

ناقشت جمعية الشارقة الخيرية، خلال اجتماعها السنوي، أمس الأول، بمجمع القرآن الكريم بالشارقة، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة الخطة السنوية العامة لمختلف الأعمال والمشاريع داخل وخارج الدولة ووضع تصورات وآليات بديلة لاستمرار تنفيذها حال وقوع أية ظروف استثنائية ما يؤكد ديمومة العمل الخيري واستمراريته، بل وانتشاره بشكل أكثر اتساعا وشمولية أكبر، إلى جانب استعراض التغيرات المستجدة والتي تتزامن مع خطة الجمعية نحو الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، وتوفير مناخ أكثر مرونة في الأداء العام بما يعزز من مستوى رضا المتعاملين، ويحوز رضاهم، ويلبي تطلعاتهم.

وثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتواصل لمسيرة العمل الخيري، مما كان له الأثر الكبير في تبوؤ الجمعية مكانة مميزة وضعتها في مصاف المؤسسات الخيرية العاملة داخل الدولة وخارجها، والتي أضحت رقماً واسماً مهماً فلا يخلو المجال من ذكر جمعية الشارقة الخيرية وإسهاماتها المتعددة عند الحديث عن الأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشار إلى أن ثقافة عمل الخير ترتكز على مساعدة الأفراد وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وهو ما يدعو إلى مزيد من التركيز على تنفيذ البرامج التي تنمو بالإنسان، وتستثمر في قدراته ومعرفته، وتوفير الأدوات التي تعينه على ذلك حتى يكون عضواً إيجابياً منتجاً، وليس مستهلكاً فحسب.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة الجمعية، خلال الاجتماع خطة العمل المقترحة للفترة المقبلة، والتي تتسم بالرقمية والتخلي عن النظم التقليدية مواكبة للتحولات التي طرأت على المجتمع، حيث أجمع الحضور على أن الجمعية حققت قفزة واسعة في هذا المسار، وأن المرحلة القادمة بمثابة تأكيد لما تم تحقيقه من مكتسبات في إطار التحول الإلكتروني، وكان أهمها القدرة على تخطي جائحة «كورونا» بسلاسة دون توقف لأعمال الجمعية أو أحد مشاريعها بل على النقيض، حيث ساهم هذا التحول في توسيع رقعة المبادرات المنفذة، وتخصيص روابط عبر الموقع الإلكتروني لتقديم المساعدات لمتضرري الأزمة إلكترونياً والتركيز على الحملة الرمضانية والآلية الأنسب لتنفيذ برامجها بشكل متواز.