«أميركية الشارقة» ترحب بطلبة الدراسات العليا

الشارقة (الاتحاد)

أكملت الجامعة الأميركية في الشارقة استعداداتها لاستقبال الطلاب في برنامجها للدراسات العليا لفصل ربيع 2021، ويبلغ عدد طلاب الدفعة 80 طالباً وطالبة جدداً يبدأون دراستهم في يوم 31 يناير.

وكان مكتب الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في الشارقة قد نظم، أمس 27 يناير، جلسات ترحيبية وتوجيهية افتراضية خاصة بطلبة الدراسات العليا، حضرها كبار مسؤولي الجامعة وأعضاء رابطة طلبة الدراسات العليا في الجامعة.

وقال الدكتور محمد الطرهوني، نائب وكيل الجامعة للدراسات العليا في أميركية الشارقة: «من المهم للطلبة أن يتواصلوا مع منسقي برامجهم بشكل منتظم، وأن يتعرفوا على سياسات الجامعة وإجراءاتها لخوض تجربة جامعية سلسة».

وأضاف: «تركز برامج الدراسات العليا على البحث المتخصص والتعلم المستقل، لذلك أشجع الطلبة على الاكتشاف والعمل عن كثب مع مرشديهم الأكاديميين لتطوير أفكارهم وخلق حلول مبتكرة. كما أدعو الطلبة الجدد إلى توثيق علاقاتهم مع زملائهم».