«ماراثون المشي» في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو فعالية «ماراثون المشي» تحت شعار «التعلم لرعاية الذات والناس والكوكب»، الذي أطلقته المنظمة تعزيزاً للجهود العالمية في مواجهة جائحة كوفيد- 19.

وأشارت الدكتورة نعيمة الدرمكي عميد الحياة الطلابية بالجامعة، إلى أن تنظيم الجامعة لهذا الماراثون عبر منصة «زوم» يأتي تزامناً مع اليوم الدولي للتعليم حرصاً من الجامعة على مشاركة المجتمع التربوي والتعليمي مع قضية مهمة وهي التعلم مهما كانت الظروف وبهدف إشراك المجتمع والطلبة في مدينة العين لتعزيز أهمية التعليم والتعلم من خلال العمل والتعلم مدى الحياة.