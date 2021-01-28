10 قيم لـ«المواطنة الإيجابية» رقمياً

ناصر الجابري (أبوظبي)

حدد مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، 10 قيم وسلوكيات ضمن ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، والذي يضم مجموعة من المبادئ الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية، وترسيخ مقومات المجتمع الرقمي الآمن.

ودعا المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، كافة الفئات المجتمعية للمشاركة في التعهد والالتزام بالقيم والسلوكيات، والتي تعزز من بيئة العالم الرقمي، خاصة مع التغيرات المستمرة والمتسارعة في ظل عصر الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، بما يفرض ضرورة إيصال قيم المجتمع الإماراتي الذي يتميز بالتسامح والتعايش والقيم الإنسانية النبيلة والتعددية.

ويمنح المجلس شهادة مشاركة إلكترونية للموقعين على الميثاق عبر موقعه الرسمي، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين تفاعلاً مجتمعياً واسعاً من قبل المواطنين والمقيمين، والذين أكدوا مشاركتهم في الميثاق، انطلاقاً من أهمية المسؤولية المجتمعية وروح التكامل ما بين مختلف الشرائح، للارتقاء بجودة الحياة الرقمية، وتعزيز نمط الاستفادة منها ومواجهة السلوكيات السلبية والتصدي لها.

وتتضمن قائمة القيم، 10 سلوكيات تتمثل في الإرث الإماراتي عبر الالتزام بالولاء للدولة، وأن يكون الشخص نموذجاً للقيم والعادات والتقاليد الإماراتية والإنسانية في العالم الرقمي، وقيمة السمعة الرقمية عبر تمثيل الوطن أفضل تمثيل والدفاع عن مكتسبات وسمعة الدولة في العالم الرقمي، وقيمة احترام الآخرين عبر احترام خصوصيتهم وملكيتهم الفكرية، وعدم التنمر عليهم أو التسبب في الضرر لعملهم أو هويتهم الرقمية، وقيمة الاستثمار الإيجابي عبر استخدام العالم الرقمي لتطوير المهارات ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات.

وتشمل قائمة القيم أيضاً، قيمة حسن التعامل عبر تعزيز قيم التضامن والتعاطف الاجتماعي والمعاملة بإيجابية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بحكمة، وقيمة الخصوصية الرقمية عبر الحرص على حماية المعلومات الشخصية وعدم نشرها والمحافظة على خصوصية الآخرين، وقيمة مصداقية النشر عبر التأكد من مصداقية المحتوى الذي يتم نشره أو الذي يتلقاه الشخص من الآخرين والرجوع إلى المصادر الموثوقة، إضافة إلى قيمة المسؤولية والنظم، عبر مسؤولية التعامل مع العالم الرقمي واحترام القوانين والقواعد المنظمة لذلك.

الأخلاقيات الرقمية

تتضمن قائمة القيم التي يتضمنها الميثاق، على قيمة الأخلاقيات الرقمية عبر الفعالية في الحد من المحتوى الذي يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية، وقيمة الاستخدام المتوازن، من خلال المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية، وضبط الوقت بين العالمين الافتراضي والواقعي.