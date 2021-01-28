«صحة دبي»: اللقاح أفضل حل للسيطرة على‭ ‬«كورونا»

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة الصحة بدبي‏‭ ‬ندوة ‬افتراضية ‬استهدفت ‬مختلف ‬فئات ‬المجتمع، ‬للتعريف ‬بأهمية ‬أخذ ‬اللقاح ‬المضاد ‬لكوفيد-19 ‬وخاصة ‬للفئات ‬ذات ‬الأولوية ‬التي ‬حددتها ‬الهيئة ‬ضمن ‬المرحلة ‬الأولى ‬لحملة ‬التطعيم ‬ضد ‬فيروس ‬كورونا.

وأكدت الدكتورة منى شعيب، اختصاصية طب الأسرة في الهيئة، أهمية ندوة التوعية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع للتعريف بأهمية اللقاحات، ودورها الفاعل في تعزيز مناعة الجسم، لتفادي المضاعفات المحتملة للمرض، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن اللقاحات تعد حالياً من أفضل‏‭ ‬الحلول‭ ‬الآمنة‭ ‬والفعالة ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد-19، ‬ومنع‭ ‬انتشار ‬الفيروس‭ ‬بين ‬أفراد ‬المجتمع. وتطرقت الندوة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمأمونية اللقاحات وآلية عملها ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، وكيفية الحصول على موعد، من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي على الهواتف الذكية، ‬ومركز ‬الاتصال ‬على ‬الرقم ‬المجاني ‬الموحّد ‬800342.

كما استعرضت الندوة المعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته، والأعراض الجانبية للتطعيم وكيفية التصرف عند ظهور الأعراض، إضافة إلى تقديم بعض النصائح والإرشادات العامة بعد أخذ اللقاح.

ونوهت إلى الأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد أخذ اللقاح، والتي تكون عادة خفيفة جداً تختفي بعد يوم إلى خمسة أيام، ومنها: الألم‏‭ ‬أو‭ ‬تورم‭ ‬أو‭ ‬احمرار ‬في‭ ‬موضع‭ ‬الحقن، ‬وارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة ‬الجسم، ‬والشعور‭ ‬بالتعب ‬والصداع، ‬والرعشة، ‬والقيء‭ ‬والإسهال، ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬المفاصل، ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬العضلات، ‬مشيرة‭ ‬أهمية ‬تناول‭ ‬خافض‭ ‬الحرارة‭ ‬عند‭ ‬الشعور‭ ‬بالأعراض ‬الجانبية‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمعتدلة، ‬واستخدام‭ ‬كمادات‭ ‬باردة‭ ‬لتخفيف‭ ‬الألم‭ ‬عند‭ ‬موضع‭ ‬الحقن.

‬وعند‭ ‬الشعور‭ ‬بأعراض‭ ‬شديدة‭ ‬أو‭ ‬استمرار‭ ‬الأعراض‭ ‬الخفيفة ‬والمعتدلة‭ ‬لمدة‭ ‬أطول‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬خافض ‬الحرارة، ‬فيجب ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬طبيب‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬عن‭ ‬طريق ‬تطبيق الهيئة.

وأكدت الندوة الافتراضية أهمية حصول أكبر عدد ممكن المجتمع على اللقاح لتحقيق المناعة‏‭ ‬الكافية‭ ‬والمطلوبة‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس، ‬مشيرة ‬إلى ‬الفئات ‬التي ‬أعطتها ‬الجهات ‬الصحية ‬الأولوية ‬لأخذ ‬اللقاح، ‬ومنها ‬كبار ‬المواطنين ‬وكبار ‬السن ‬من ‬المقيمين (‬60 ‬سنة ‬فما ‬فوق)‬، ‬وأصحاب ‬الأمراض ‬المزمنة ‬وأصحاب ‬الهمم، ‬وخط ‬الدفاع ‬الأول ‬في ‬القطاعين ‬الحكومي ‬والخاص، ‬والعاملون ‬في ‬المهن ‬الحيوية ‬الأخرى.