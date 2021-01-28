لقاح كورونا للمسنين في منازلهم بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بحث خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، مع عفاف إبراهيم المري عضو رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، تعزيز مبادرة الدائرة لتقديم التطعيم المنزلي ضد «كوفيد- 19» والموجه لكبار السن، والمعاقين، والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى إمارة الشارقة.

وأكد المري مواصلة دور مجلس ضاحية الخالدية في دعم مبادرة الدائرة، من خلال تشجيع كبار السن على التواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية، عبر الرقم المجاني 800700 بشأن طلب تلقي اللقاح من المنزل، علاوة على تلقي أسرة كبير السن اللقاح في الزيارة المنزلية نفسها.

وأشاد المري بحرص الدائرة على تطعيم الآباء والأمهات من كبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين؛ والموجودين معهم من ذويهم، والفئات المساندة لهم وإيصال التطعيم إليهم في منازلهم.

خلفان المري

ودعا أهالي الضاحية إلى سرعة التواصل عبر الرقم المجاني للدائرة وطلب خدمة التطعيم ليتم تحديد موعد تقديم اللقاح، سواء لكبار السن أو لذويهم من المقيمين معهم في المسكن، مشيراً إلى أن مجلس ضاحية الخالدية لن يتوانى على تقديم مختلف أوجه الرعاية للمواطنين، ودعم كافة السبل الرامية إلى إيصال الخدمات إليهم.

بدورها، رحبت عفاف إبراهيم المري بتلك المبادرة من مجلس ضاحية الخالدية، وأشارت إلى أهميته في ظل التعاون الكبير بين الدائرة والضاحية لإيصال الخدمات إلى المواطنين في منازلهم وضمان تقديم الرعاية لهم، في إطار ما تنشده الدائرة من أهداف تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير مظلة الخدمات لشرائح المجتمع من المواطنين كافة.