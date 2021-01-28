السماح بالتنقل بين المنشآت الصحية بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، السماح بتنقل المهنيين الصحيين المرخصين بين المنشآت الصحية، لإدارة حالات فيروس كورونا، وذلك حتى نهاية شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن القرار جاء لمواكبة متطلبات مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وأشارت الهيئة، إلى أن القرار يهدف لضمان استعداد القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية.

وأوضحت الهيئة في كتابها الذي وجهته إلى جميع المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية المرخصة من قبلها، أنه يجوز للمهنيين الصحيين المرخصين العمل والانتقال بين المنشآت الصحية الأخرى، حيثما تقتضي الحاجة، بغض النظر عن المنشأة الصحية المرخص عليها، وذلك لغرض المساهمة في مكافحة فيروس «كوفيد-19» وإدارة الحالات المصابة بالفيروس.

وذكرت الهيئة، أنه يجوز للمهنيين الصحيين المرخصين من الجهات الصحية الأخرى بالدولة، العمل والانتقال إلى المنشآت الصحية المرخصة في إمارة دبي، حيثما تقتضي الحاجة، بعض النظر عن المنشأة الصحية المرخصة عليها، وذلك لغرض المساهمة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد وإدارة حالات الإصابة بالفيروس.

وأكدت الهيئة، أنه يتوجب على المهني الصحي الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنشأة التي يعمل بها قبل الانتقال، أو قبل العمل لدى أي منشأة صحية أخرى، وفي حال تقديم شكوى طبية أو حدوث خطأ طبي، تكون المسؤولية على الطبيب المهني والمنشأة الصحية التي تم تقديم خدمات الرعاية الصحية بها أو من قبله بحسب الأحوال.

ولفتت الهيئة، إلى أنه لا يشترط للعمل بهذا التعميم الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة، مشددة على أنه على جميع المنشآت الصحية المعنية الالتزام التام بما ورد فيه من توجيهات.