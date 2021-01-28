16 جهة و15 غواصاً في حملة نظافة بأم القيوين غداً

سعيد أحمد (أم القيوين)

تنطلق غداً «السبت» المرحلة الأولى لحملة نظافة «بيئتي موطني»، بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية وخاصة و15 غواصاً من جنسيات مختلفة، لتنظيف شاطئ وقاع البحر في ميناء الصيادين «الميدان» بأم القيوين.

وتأتي الحملة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ورعاية وحضور الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، بهدف توعية مرتادي الميناء والشواطئ للحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية، والحد من السلوكيات الخاطئة، التي تؤدي إلى تلويث البحر وتشوه المنظر العام.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الجمعية، بحضور النقيب سعيد سليمان المعمري من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والإعلاميين، إن الحملة تنظمها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع دائرة بلدية أم القيوين، وتتضمن 5 مراحل تنفذ خلال الشهر المقبل، وتعتبر من أكبر حملات النظافة في الإمارة، نظراً لمشاركة جهات عديدة، وتشمل شواطئ وموانئ للصيادين وجزيرة السينية، وتهدف إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بـ 3 لغات.

وأضاف جاسم غانم، أنه تم توزيع المهام على المشاركين، وتخصيص موقع في ميناء الصيادين لغرفة العمليات، التي ستشرف على الحملة من بدايتها إلى نهايتها، للتأكد من سلامة الجميع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في التباعد الجسدي، وتوفير أدوات تعقيم وقفازات وكمامات، لمنع انتشار فيروس «كورونا»، كما أنه سيتم لأول مرة استخدام الأجهزة اللاسلكية للتحدث عن بُعد، أثناء قيام المشاركين بعملية التنظيف.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الصيادين بأنه سيتم وقف حركة القوارب داخل الميناء، أثناء عملية تنظيف قاع البحر، للحفاظ على سلامة الغواصين، وتوجيه رسائل لهم بالمشاركة في الحملة، وتخصيص وجبات وهدايا وكوبونات مشتريات، لتشجيع عمالهم على المشاركة، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى توعية الصيادين المواطنين والبحارة الآسيويين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية، وعدم رمي المخلفات في مياه البحر أو على المراسي، ووضعها في أماكنها المخصصة في حاويات النفايات الموجودة بالميناء.