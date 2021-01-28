وفد طلابي من «القاسمية» يزور «الشارقة للتراث»

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد طلابي من الجامعة القاسمية معهد الشارقة للتراث، في إطار البرامج التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة بالجامعة مع شركائها من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بهدف إطلاع الطلبة على برامجها وما تقدمه من أعمال لصالح المجتمع.

كما تأتي الزيارة في إطار الأهداف المشتركة للجانبين لتمكين الطلبة الدارسين، والذين يمثلون العديد من دول العالم، من الاطلاع على دور المعهد وإسهاماته في الحفاظ على الموروث التاريخي الذي يشكل الهوية الثقافية للحضارة الإنسانية.

وأطلعت إدارة المعهد الوفد على كافة أقسامه وتقديم شرح حول خططه وبرامج المتنوعة وما يسعى إلى ترسيخه من تعزيز المعرفة بالتراث الثقافي، فضلاً عن دور المعهد في تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات. ووقف الوفد الطلابي من الجامعة القاسمية خلال الجولة على مكتبة الموروث ومختبر ترميم المخطوطات والمرافق الأخرى، وتعرفوا على جهود معهد الشارقة للتراث، واطلعوا عن كثب على مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الأكاديمية التي يقدمها.

وأبدوا الطلبة سعادتهم بالزيارة التي أتاحت لهم الفرصة للاطلاع على جهود حكومة الشارقة، ممثلة في معهد الشارقة للتراث، للحفاظ على التراث وحفظه وضمان وصوله للأجيال، مؤكدين أنها ستشكل لهم معيناً من المعلومات الدائمة حول أهمية التراث وحفظه.