«مدني أم القيوين» ينفذ تمريناًً استراتيجياًً

أم القيوين (الاتحاد)

نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين التمرين الاستراتيجي «غاز»، بالتعاون مع ‏مصنع «إن جي سي إنيرجي» بمنطقة المقطع في الإمارة.

بدأ سيناريو التمرين في تمام الساعة التاسعة صباحاً أمس، ويفيد بوجود تسرب غاز في إحدى مرافق المصنع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني وسيارات الإسعاف الوطني وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث، ‏وعند وصول الفرق قامت بإخلاء 25 شخصاً من العاملين، كما نفذت إدارة المصنع خطة الطوارئ لديها، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، ‏وتم الانتهاء من التمرين في تمام الساعة 9:45 صباحاً.

وأثنى العقيد الدكتور سالم بن حمضة، مدير الإدارة على جهود رجال الدفاع المدني في التعامل مع مثل هذه الحوادث المتطورة والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجل الإطفاء للحفاظ على سلامة الناس والأمن والأمان.