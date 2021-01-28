حملة للتصدي للبيع العشوائي للمواد البترولية

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي بالشراكة مع شرطة أبوظبي - مركز شرطة مصفح، الدفاع المدني، أدنوك للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، حملة للتصدي للممارسات غير القانونية بشأن بيع المواد البترولية بشكل عشوائي وغير مرخص من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الحرص على ضمان استمرارية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة والصحة العامة، الأمر الذي استوجب مواجهة بعض التجاوزات والممارسات في بيع وقود الديزل بطرق غير قانونية.

وأشارت البلدية أن هذه الأنشطة غير المرخصة تمثل خطورة على السلامة العامة لكونها تنطوي على إنشاء محطات غير متطابقة مع المعايير المطلوبة، وتفتقر لمتطلبات السلامة، ولما تمثله من تهديد في وقوع الحرائق إثر التمديدات والخزانات الخاصة بنقل الديزل، وقد تضافرت جهود الجهات المعنية جنباً إلى جنب لمكافحة هذه الممارسات.

ولتحقيق هذا الهدف انطلقت حملة مشتركة لمواجهة مرتكبي هذه الظاهرة والتي استهدفت أهم مناطق تمركزهم بمنطقة المفرق الصناعية، وقد أسفرت الحملة عن رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم من قبل الجهات المشتركة كافة.

وتهيب بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع أهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم الأعمال التجارية والحرفية والأنشطة، والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق، وتعزيز سلامة وصحة المجتمع من خلال اللجوء إلى الجهات المعنية لترخيص أي نشاط تجاري، وفقاً لما تنص عليه القوانين المعمول بها في أبوظبي.