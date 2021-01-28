40 ألف مستفيد من «غايتنا سلامتك» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وصل عدد المستفيدين من مشاهدة فيديوهات الحملة الإلكترونية «غايتنا سلامتك»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات إلى أكثر من 40 ألفاً و648 مستفيداً.

وتستكمل شرطة الشارقة حملتها التوعية المرورية الإلكترونية حتى نهاية الشهر الجاري، حرصاً منها على تعزيز السلامة المرورية والقيام بدورها المجتمعي والتوعوي، وتستهدف طلاب المدارس والأفراد، للحد من الحوادث وما تخلفه من آثار سلبية الأفراد والمجتمع.

وقال النقيب سعود الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة: إن الحملة تهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للأفراد، سواء كانوا سائقين أو مشاة، داعياً قائدي المركبات بضرورة التقيد بالقوانين المرورية، والإرشادات التي تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين، والالتزام بقوانين وقواعد أنظمة السير والمرور للحد من الحوادث المرورية.