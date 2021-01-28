«علماء شرطة دبي» يستضيف الزفين

دبي (الاتحاد)

استضاف مجلس علماء شرطة دبي في ثاني لقاءات «العلم والقادة»، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، الذي تحدث عن أبرز المحطات في تجربته العملية والشخصية، ومسيرته التي تضمنت شُغل العديد من المناصب القيادية في شرطة دبي ضمن المجال المروري، وحول خبراته العملية وشخصيته القيادية وعمله في خدمة الوطن.

وأشاد اللواء الزفين بدور مجلس علماء شرطة دبي، وشكرهم على هذه المبادرة التي تسعى إلى تحفيز الجانب العلمي في جميع الاختصاصات الموجودة في شرطة دبي، مؤكداً أهمية التنسيق مع جميع أصحاب الخبرات العلمية في القيادة العامة لشرطة دبي لتدريب الموظفين، وتطوير منظومة العمل وفق أسس علمية وعملية.

وأوضح اللواء الزفين أن توجيهات ودعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أحدثت نقلة نوعية في القيادة العامة لشرطة دبي من خلال تطوير العنصر البشري وتمكينه في شتى المجالات المرورية والجنائية، إضافة إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا المتقدمة في العمل.

وأكد اللواء الزفين أن معرفة العلوم وتعزيز المعرفة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها لتحقيق النجاح والريادة والتميز، مؤكداً ضرورة تحفيز فرق العمل بشكل مستمر من أجل العطاء بشكل أكبر، والوصول للرقم واحد.

ووجه في ختام حديثه إلى أعضاء المجلس وحضور اللقاء، إلى أهمية اكتساب العلم والحرص على التطور المستمر في مسيرة العمل، بما يساهم في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، معرباً عن استعداده للتعاون الدائم مع المجلس في مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات المختلفة.