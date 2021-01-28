شرطة الشارقة تطلع على «مركز مواهب أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية، على أفضل الممارسات والخدمات التي يقدمها مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي والاستفادة من التجربة المعمول بها.

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور خلفان سلطان الكندي نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وفريق عمل مراكز إدارة المواهب، وتم خلال الزيارة الاطلاع على إجراءات العمل، وأبرز الإنجازات التي حققها مركز إدارة المواهب.

وتعرف الوفد الزائر برئاسة العقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، على طبيعة العمل في مركز إدارة المواهب، والتي حصلت على أفضل الممارسات على مستوى حكومة أبوظبي عام 2019.

وأثنى الوفد على جهود المركز الذي تم إنشاؤه عام 2017 في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ودوره الرائد في تطوير ورعاية المواهب في القطاع الشرطي.