تطوير منصة تدمج نتائج فحص كورونا وسجلات التطعيم مع منصة «الحصن»

تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، وحرصاً على دعم الجهود الوطنية المبذولة نحو مرحلة التعافي من الجائحة، طورت كليات التقنية العليا، بالتنسيق مع فريق منظومة السحابة الوطنية منصة رقمية متكاملة لدمج نتائج فحص «كوفيد- 19» وسجلات التطعيم مع منصة «الحصن» على السحابة الوطنية، على أن يتم تقييم هذه التجربة لاستخدامها على النطاق الوطني.

تأتي هذه الخطوة بهدف تحسين نظام فحص الدخول إلى كليات التقنية العليا، بحيث يتم الكشف فوراً عن أي حالات إيجابية حاملة لفيروس «كوفيد-19»، من خلال هذه المنظومة المتكاملة، إضافة إلى تحسين نظام مراقبة الدخول، بالاعتماد على قاعدة بيانات المنظومة لتوفير كافة المعلومات المطلوبة بشأن حالات «كوفيد- 19» دون الحاجة إلى طلب أي مستندات إضافية.

كما تهدف إلى توفير أداة متابعة رقمية متكاملة ومتطورة لتمكين الإدارة العليا في كليات التقنية من مراقبة حالات «كوفيد- 19» الجديدة والنشطة في مختلف فروع الكليات، لتقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على بيئة تعليمية صحية آمنة لجميع الطلبة والأساتذة والموظفين والزوار داخل الكليات.