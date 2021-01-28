«الصحة»: 104,200 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 104,200 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,868,645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».