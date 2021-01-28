رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس البرتغال بمناسبة إعادة انتخابه

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا.