تقدما بالشكر إلى محمد بن زايد.. «شرطة دبي» و«مكتب إكسبو» يثمنان تنسيب مجندي الخدمة الوطنية

دبي (الاتحاد)

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب «إكسبو دبي 2020» بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوجيهات سموه بتنسيب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية «الدفعة 15» للمشاركة في تنظيم فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وشرطة دبي.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»: عميق الشكر والتقدير والعرفان من أسرة «إكسبو 2020» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وجه بتنسيب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في «إكسبو 2020»، والدعم الكبير المُقدم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، من أجل إخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات الريادية.

وأضافت معاليها: «نشعر بالفخر والاعتزاز لمشاركة نخبة من أبناء الوطن من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في فعاليات «إكسبو 2020 دبي» ليكونوا واجهة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم، هذه المشاركة ستكون إضافة نوعية، حيث سيؤدي المجندون مجموعة من المهام المختلفة التي تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم، وتضيف إلى رصيدهم المعرفي.

ومن جانبه، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتنسيب مُجندي الخدمة الوطنية للمشاركة في تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، ستكون إضافة نوعية لجهود الدولة في إخراج الحدث العالمي على أفضل صورة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات على المستوى العالمي، وتوفير تجربة استثنائية للزوار في أرض الحدث.

وأكد معاليه أن الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، عزز جهود القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب «إكسبو دبي 2020» وكافة شركائهما الاستراتيجيين في الاستعداد للحدث العالمي على أكمل وجه، بما يساهم في تقديم كافة الخدمات إلى المشاركين في المعرض بحرفية عالية وأداء متميز من أجل إسعادهم.