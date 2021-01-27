إغلاق 15 مؤسسة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 15 مؤسسة خالفت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلدية لمواجهة انتشار فيروس كورونا منذ بداية الأسبوع الجاري، كما خالفت 20 مؤسسة أخرى.

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، كما تحرص بلدية دبي على متابعة المؤسسات والأنشطة التابعة لرقابتها بشكل يومي من خلال الزيارات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في تلك المؤسسات كالتباعد الجسدي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة.