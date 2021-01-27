«موانئ دبي» و«اليونيسف» تعلنان عن شراكة عالمية لدعم التلقيح

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» شراكة واسعة النطاق لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس «كوفيد - 19» والمستلزمات الطبية المتعلقة بها في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت أمس من قِبل هينريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»؛ وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ستزود موانئ دبي العالمية، منظمة «يونيسف» بحلول لوجستية وخبرات متميزة في سلاسل التوريد، وستضع موانئ دبي العالمية بموجب الاتفاقية مرافقها من المستودعات في دبي في خدمة جهود التخزين، والتي ستوفر إمكانية محسّنة للوصول إليها بالنسبة للعديد من الدول. وبالإضافة إلى التزام موانئ دبي العالمية بوضع خدماتها اللوجستية العالمية مجاناً لدعم الاحتياجات اللوجستية لتوزيع لقاحات «كوفيد - 19»، بما في ذلك متطلبات النقل والموانئ والتخزين في البلدان التي توجد فيها مجموعة موانئ دبي العالمية.