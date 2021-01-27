الإعلان عن الفائز بـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» 4 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية»، أمس، اعتزامها الإعلان عن الفائز بـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2021 في نسختها الافتتاحية، وذلك يوم الخميس 4 فبراير المقبل في موقع «صرح زايد المؤسس»، وسيتم بث الحفل مباشرة على الموقع الرسمي www.zayedaward.org عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك حتى يتمكن الجميع من متابعته حول العالم.

ويتزامن تاريخ حفل توزيع هذه الجائزة الدولية المستقلة مع «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» في نسخته الأولى والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي ليوافق تاريخ ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير من كل عام.

وجاءت جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أعلن عنها في 2019 كإحدى ثمار التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية» في أبوظبي، وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالأشخاص أو المؤسسات التي تعمل على ترسيخ السلام والعيش المشترك، وبناء جسور التواصل الثقافي والإنساني، وطرح مبادرات عملية ناجحة ومؤثرة للتقريب بين المجتمعات على المدى الطويل، وهي القيم المنصوص عليها في «وثيقة الأخوة الإنسانية»، حيث تسعى الجائزة إلى مواصلة البناء على الإرث الإنساني الزاخر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والقيم التي كرس حياته من أجلها.

وكانت جائزة زايد للأخوة الإنسانية قد تم منحها شرفياً فور الإعلان عن تأسيسها إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تكريماً وتقديراً لجهودهما في التقريب بين المجتمعات والدفاع عن قضايا التسامح والأخوة والسلام، وعرفاناً لجهودهما التي أثمرت عن توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية». وتُعد جائزة عام 2021 هي النسخة الافتتاحية من «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» التي تتلقى طلبات الترشيح من حول العالم، ويحصل الفائز بالجائزة على مكافأة مالية بقيمة مليون دولار أميركي.

ويتم اختيار الفائز أو الفائزين بالجائزة عبر لجنة تحكيم تتكون من شخصيات عالمية مرموقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الأمم المتحدة والأزهر الشريف والفاتيكان واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهم: معالي كاثرين سامبا بانزا الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، معالي محمد يوسف كالا النائب السابق لرئيس جمهورية إندونيسيا، معالي ميكائيل جان الحاكم العام الـ 27 لكندا، الكاردينال دومينيك مامبيرتي رئيس المحكمة العليا للفاتيكان، أداما ديانغ المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، القاضي محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية ورئيس لجنة التحكيم غير المصوّت.

وتتألف «اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية» من مجموعة من الخبراء والقادة في مجال الحوار بين الأديان والمعتقدات والأخوة الإنسانية، ينتمون لبيئات دينية وثقافية وأكاديمية متعددة.

تحفيز

تهدف الجائزة العالمية المستقلة إلى تحفيز قادة العالم والشباب وكل من يشغل موقعاً مؤثراً والناشطين، على مواصلة جهودهم لإحداث التغيير وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ضمن مساعيهم لتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية. ويهدف حفل توزيع الجائزة في المقام الأول إلى تسليط الضوء على هذه الشخصيات أو المؤسسات الفائزة وجهودهم المبذولة في إعلاء قيم الأخوة الإنسانية في مجتمعاتهم وحول العالم والفوائد التي عمت مجتمعاتهم من خلال ما قدموا من مبادرات.