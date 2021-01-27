اللجنة المشتركة بين الإمارات وفنلندا تبحث تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

عقد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي ماتي أنطونين وزير الدولة بوزارة الخارجية الفنلندية، أمس، الاجتماع الافتراضي الافتتاحي للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وفنلندا. وأكد معالي الصايغ، في تصريحاته، على قوة العلاقات الثنائية، مشيراً إلى التعاون المتزايد بين دولة الإمارات وفنلندا في السنوات الماضية، بما في ذلك زيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1975.

وقال معاليه، إن عقد الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وفنلندا يُعد خطوة مميزة في دفع مسيرة التعاون والتنسيق الثنائي، حيث تعتبر دولة الإمارات فنلندا شريكاً مهماً في التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي، مبدياً تطلع الإمارات إلى توسيع الفرص المشتركة للنمو والازدهار من خلال عمل اللجنة.

من جانبه، شكر معالي ماتي أنطونين دولة الإمارات على استضافة الاجتماع، وأكد حرص فنلندا على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاجتماع مكن الجانبين من مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص التعاون في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وفنلندا في ظل نقاش أوسع حول الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقدم الجانبان خلال الاجتماع، ملاحظاتهما، وناقشا عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.