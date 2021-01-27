«الوطني» يناقش دور المرشد الاجتماعي

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلـة أحمــد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن اللجنة اطلعت، خلال الاجتماع، على تقارير نتائج الحلقات النقاشية التي عقدتها والاستبيان الذي أعدته حول هذا الموضوع والملاحظات التي خرجت بها، وأهمها تحديد مهام المرشد الاجتماعي والمصلح الاجتماعي، والفصل بين مهام التخصصين.

وأكد أهمية دور المرشد الاجتماعي الذي يؤدي دوراً كبيراً في توعية وتوجيه الأسر حول طبيعة العلاقة الأسرية، أما دور المصلح الاجتماعي فيكون بعد حدوث الخلافات الأسرية ومحاولة الصلح، مشدداً على ضرورة توفير الأشخاص المؤهلين وإيجاد آلية لترخيصها.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الدورات التثقيفية التي تعقد للمقبلين على الزواج.