14 مليون درهم من «سعود بن راشد الخيرية»

أم القيوين (وام)

قدمت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين العام الماضي أكثر من 14 مليون درهم مساعدات لأصحاب الدخل المحدود والأسر المحتاجة، بلغت بصورة تفصيلية 14.5 مليون درهم.

وكان لمساهمات المؤسسة دور كبير في تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا، حيث خصصت جزءاً من مساعداتها كمساعدات مقطوعة بلغت 1.3 مليون درهم، وقدمت المؤسسة 2.2 مليون درهم مساعدات لحل القضايا المالية المتعلقة ببعض الأفراد.

وقال راشد الحمر، مدير عام المؤسسة: إن المؤسسة منذ إنشائها قبل سبعة أعوام وحتى اليوم تحرص على تقديم الخدمات التي بدورها تسهم في تلبية احتياجات الأسر المتعففة والمحتاجين، ومد يد العون للكثيرين من مواطنين ومقيمين.