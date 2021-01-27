مبادرة لتنظيف المتنزهات البرية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مبادرة لتنظيف مواقع المتنزهات البرية في مناطق الفايه، وبحيرة الوثبة، والختم، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وبمشاركة مجموعة من الطلاب والمتطوعين، وذلك بهدف توعية الجمهور بأهمية عدم إلقاء المخلفات في الأماكن العامة والمتنزهات البرية، للمحافظة على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، ومنع تلوثها بالمخلفات التي يلقيها بعض المخالفين للأنظمة.

وتضمنت الحملة تنظيف بعض المخلفات في عدد من الأماكن من قبل الشريك الاستراتيجي مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) والمتطوعين، كما تم التخلص من النفايات بالشكل الأمثل حفاظاً على البيئة وصحة أفراد المجتمع.