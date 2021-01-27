التحذير من الباعة المتجولين والمركبات غير المرخصة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنشآت الغذائية العاملة في أبوظبي بالامتناع عن بيع المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه أو أي منتجات غذائية أخرى في الطرق العامة، من خلال المركبات أو أي وسيلة أخرى غير مرخصة، حيث إن ممارسة هذه الأنشطة يتطلب الحصول على شهادة عدم ممانعة من «الهيئة» بعد تنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة كافة لمثل هذه الأنشطة، التزاماً بتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء، وضمان تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

وأهابت «الهيئة» بالمنشآت الغذائية كافة الامتثال لهذه التوجيهات والتعاون، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين والمجتمع، مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مدى الالتزام بهذه الضوابط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.

ودعت «الهيئة» جمهور المستهلكين للامتناع عن شراء الخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، مع ضرورة التعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

وأطلقت «الهيئة» حملات تفتيشية عدة لرصد التجاوزات ومحاسبة المخالفين، بالإضافة إلى حث أصحاب المنشآت الغذائية على أهمية الامتثال لضوابط منع بيع المنتجات الغذائية من خلال المركبات غير المرخصة، ويقوم مفتشو «الهيئة» بحملات مستمرة على مدار اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع للحد من الظواهر السلبية كافة المخالفة للتشريعات والأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء.

كما تكثف «الهيئة» من برامج التوعية بمخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة لمخالفتها الاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، محذرة من خطورة أن تكون المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ولم تخضع لعمليات الرقابة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات، بالإضافة إلى مخاطر سوء العرض والتخزين الذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، مما قد يعرض المستهلكين للمخاطر الصحية.

وأشارت «الهيئة» إلى أن التعامل مع مثل هذه الفئة يساعد على انتشار الظواهر التي تشوه المظهر الحضاري للإمارة، ومن ثم فالامتناع عن التعامل معهم هو الخطوة الأهم للقضاء عليها، وناشدت جمهور المستهلكين بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق ببيع المنتجات الطازجة من خلال المركبات غير المرخصة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو «الهيئة» باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.