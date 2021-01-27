«دبي القضائي» ينظم 67 برنامجاًً تدريبياًً في 2020

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي التقرير الإحصائي لإنجازاته خلال عام 2020، والتي كان من أبرزها تنظيم 67 برنامجاً تدريبياً، توزعت بين 44 برنامجاً متخصصاً، و18 برنامجاً لعامة الجمهور، استفاد منها 2.665 متدرباً.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نواصل جهودنا الرامية لتحقيق رؤية المعهد المتمثلة بأن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي. وفي إطار التزامنا بالمشاركة الفاعلة في استعداد دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، واصلنا العمل وفق أجندة برامجنا التدريبية، رغم تفشي الجائحة، مع التوافق التام مع الإجراءات الاحترازية. ومن هذا المنطلق، قام المعهد بتوظيف أحدث تطبيقات التدريب عن بُعد بالتعاون مع (دبي الذكية)، لتحويل برامجه التدريبية إلى النسق الرقمي، كما أتاح المعهد لمديري الإدارات عقد الاجتماعات الدورية اللازمة مع موظفيهم ومتابعة العمل عن بعد، ما ضمن لنا استمرارية أعمالنا الإدارية والفنية، وتنفيذ خططنا السنوية الموضوعة مسبقاً».

وفضلاً عن البرامج التدريبية، نظم المعهد 5 برامج دبلوم متنوعة، ومنها: الدفعة الثالثة من برنامج دبلوم الخبرة القضائية، والدفعة السابعة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية، وبرنامج تأهيل الدفعة السادسة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية.

وبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية 616 ساعة، استفاد منها 2.665 متدرباً، بزيادة بلغت 69% في عدد المستفيدين مقارنة بعام 2019.