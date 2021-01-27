بلدية فلج المعلا تدعو الجمهور لإزالة المركبات المهملة

أم القيوين (الاتحاد)

دعت بلدية فلج المعلا بأم القيوين، الجمهور وجميع قاطني المنطقة التعاون مع البلدية، حول إزالة المركبات المهملة والمتعطلة في الطرقات والمواقف الجانبية وعلى الأرصفة، وأمام واجهات المنازل والمحال التجارية؛ بهدف المحافظة على المظهر الحضاري للإمارة. وأكدت البلدية حرصها الدائم على توعية الجمهور بآثار المظاهر السلبية، لا سيما المركبات المهملة على المجتمع والبيئة، ودعت الجمهور والشركاء لمشاركة في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة أم القيوين، ما ينعكس بشكل إيجابي على الجميع، من خلال توفير بيئة صحية سليمة خالية من أي ملوثات.

وقالت: إنها تسعى من خلال تنفيذ الحملات لضبط مشوهات المظهر العام بمختلف أشكاله، وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الحفاظ على مركباتهم، وعدم تركها مغطاة بالأتربة لفترات زمنية طويلة.

وأضافت أنها ستنفذ حملات دورية، وسيتم إنذار أصحاب المركبات المهملة بملصق واضح في مكان بارز على المركبة، ويعطون مهلة ثلاثة أيام بإزالة المركبة أو غسلها والحفاظ عليها نظيفة تفادياً للحجز أو للغرامات المالية، والاحتفاظ فيها بالأماكن المخصصة لها، لا سيما أن وجود المركبات المهملة يؤدي إلى تراكم القوارض والحشرات، وبعض الأمور ذات التأثير السلبي على الصحة العامة.