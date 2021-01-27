«الصحة»: تقديم 86.770 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 86.770 جرعة من لقاح «كوفيد - 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى اليوم، 2.764.445 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 27.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد.