تعديل صور «السيلفي» يسبب اضطرابات نفسية

توصلت دراسة علمية بجامعة الإمارات حول «السيلفي»، وبرامج تعديل الصور على تطبيق سناب شات إلى أن الإناث اللواتي يستخدمن برامج تعديل الصور أكثر نزوعاً لتطوير اضطراب صورة الجسم أي الخلل في الصورة الذهنية لشكل الجسم، وإن العلاقة كانت طردية بين كل من وجود اضطراب في صورة الجسد وجودة الحياة.

وأوصت الدراسة إلى أهمية توعية الفتيات بالمقام الأول على عدم استخدام برامج تعديل الصور، لأنها تعلم أنها ليست كما هي في الحقيقة، وهذا سينتج عنه اضطرابات نفسية عدة.

ويشير الباحثان الدكتورة لينا عباس، والدكتور حمزة دودين من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى أن تطبيق «السناب شات» أصبح ظاهرة في المجتمع، وخاصة عند الفتيات اللواتي يعتبرنه أمراً مهماً في حياتهن.