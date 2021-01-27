"الاتحادية للموارد البشرية" تصدر تعميماً بشأن إجازة موظف الحكومة المصاب بكورونا أو المخالط

استكمالاً لحوكمة إجراءات التصدي لجائحة " كوفيد-19".. أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تعميماً موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بـ "كورونا" أو المخالط.

وشدد التعميم ،رقم 4 لسنة 2021، على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف "PCR" كل سبعة أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم.

وحول حوكمة إجراءات الموظف المصاب والمخالط.. أشار التعميم إلى ضرور التزام الموظف المصاب بفيروس "كوفيد-19"، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية، حسب التعميم: إذا كان الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من التطعيم، فتكون فترة الحجر الصحي، وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية المختصة في الدولة، فترة عمل عن بعد، وفق الأصول المقررة بهذا الشأن.



أما إذا لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعتي التطعيم، فعندها تخصم فترة الحجر الصحي من إجازته السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، مع التزام الموظف بتأدية أي مهام تكلفه بها جهة عمله، أثناء فترة الحجر الصحي، إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.



وأكدت "الهيئة" على ضرورة التزام الموظف المصاب أو المخالط أو الموظف الذي تلقى التطعيم ضد "كوفيد - 19 " سواء جرعة أولى أو جرعتين باتباع الإجراءات الواردة في الآلية الإلكترونية الخاصة بتسجيل مصابي "كوفيد-19" والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، على أن تلتزم إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية بمتابعة مدى التزام موظفيها بتلك الآلية، والتأكد من سلامة ودقة المعلومات المدخلة.



حرصاً منها على مساعدة الجهات الاتحادية في عمليات الرصد والتوثيق الإلكتروني، قامت "الهيئة" بأتمتة مجموعة من العمليات الخاصة بحوكمة إجراءات التصدي للجائحة على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال نظام "بياناتي"، حيث، أتمتت آلية تسجيل إصابة موظف الحكومة الاتحادية بكوفيد-19 في نظام "بياناتي"، وتسجيل طلب العمل عن بعد للموظفين المخالطين، وتسجيل الموظفين الحاصلين على لقاح كوفيد-19.

وحثت الهيئة موظفي الحكومة الاتحادية على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة للحيلولة دون انتشار الأوبئة بينهم، والجهات الاتحادية على الالتزام بتطبيق دليل الجزاءات الاسترشادي للجان المخالفات المشكلة لديها عند التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وفق تعميمها السابق رقم /26/ لسنة 2020.

ودعت الهيئة كافة الجهات الاتحادية إلى تزويدها بتقرير أسبوعي عن أعداد الموظفين المصابين والمخالطين وأعداد الموظفين الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19، سواء جرعة واحدة أو جرعتين. كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية، ستعقدها يوم الاثنين المقبل الموافق 1 فبراير، تستهدف كافة موظفي الحكومة الاتحادية؛ لشرح الآليات الإلكترونية الواردة في التعميم.