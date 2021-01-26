عمار النعيمي: ملتزمون بنهج الدولة لتحقيق الإنجازات

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة جلسة المجلس التنفيذي الأولى للعام 2021 بتشكيله الجديد، والتي عقدت في ميناء عجمان تأكيداً للأهمية الاقتصادية الخاصة التي يحظى بها الميناء.

وأكد سموه أن حكومة عجمان ستواصل العمل على نهج الدولة الرصين، وبالإرادة القوية والهمة العالية سيكون العام 2021 عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات.

واستعرضت الجلسة مجموعة من المبادرات والسياسات والتشريعات الحديثة، وتوجه سموه في بداية الجلسة بالشكر والتقدير إلى الأعضاء ممن كانوا في التشكيل السابق على جهودهم المخلصة في خدمة الإمارة.

واطلع المجلس على نظام «حصنتك» الذي يعد منصة موحدة تربط كافة أنظمة مكافحة الحرائق، ويتم إدارتها ومتابعتها من مركز المراقبة باستمرار.

وأكد سموه أن حماية الأرواح وحفظ الممتلكات تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات، وتعمل الفرق الحكومية المختصة في إمارة عجمان على إيجاد التسهيلات والحلول المناسبة التي تتيح ربط أكبر عدد من المنشآت السكنية والتجارية في الإمارة بأنظمة السلامة والحماية.

كما اطلع المجلس على مشروع ميناء عجمان الجديد والدراسات المصاحبة له والذي سيعمل على تغذية قطاعات أخرى في الإمارة.

واطلع المجلس على سياسة المشتريات المحلية التي تسعى إلى تحقيق دعم وزيادة المشتريات من السوق المحلي لتصل إلى 70% من إجمالي المشتريات الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة.

وناقش المجلس سياسات العمل عن بُعد المطبقة في حكومة عجمان، كما اطلع المجلس على التشريعات التي سيجري تعديلها والتشريعات الحديثة في العام 2021.

فرص ذهبية

ناقش المجلس القرارات المعتمدة في الدولة التي تدعم المستثمرين، وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن الإمارات تقدم فرصاً ذهبية لأصحاب الأعمال والشركات من مختلف الأسواق العالمية، عبر منظومة قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مبادرات وسياسات لجذب الاستثمارات النوعية والمحافظة على كبار المستثمرين بعجمان. واطلع المجلس على تطورات جائحة كورونا. وقال سموه إن الدولة تقود جهوداً جبارة لمواجهة جائحة كورونا، ونتطلع لأن يشاركنا الجميع في هذه الجهود بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح الذي سيساهم في التصدي للجائحة.