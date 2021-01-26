بلدية رأس الخيمة: 77% التزام المنشآت

هدى الطنيجي (رأس الخيمة )

قالت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلةً في إدارة الصحة العامة، إن نسبة التزام المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاصها بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، بلغت ما يقارب 77 %، ورصدت 950 منشأة مخالفة وأغلقت 19 أخرى.

وذكرت أن نسبة الالتزام تلك ثمرة الحملات الميدانية التفتيشية المنفذة من قبل فرق التفتيش، التي تواجدت في مختلف مواقع إمارة رأس الخيمة للتحقق من التزامها بكافة التدابير الوقائية، والدعوة لمواصلة التقيد بها واتخاذ اللازم بحق المخالف منها.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، دأبت على تحديد كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب تطبيقها في كافة المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.

وذكرت أن تلك التدابير الوقائية يتم تحديدها على الفور وتعريفها لأصحاب تلك المنشآت والعاملين لتطبيقها دون الإخلال بأي منها، في سبيل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والعمل على تعزيز الصحة والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات والأنشطة في تلك المنشآت.

أعراض

أضافت شيماء الطنيجي: أن البلدية تدعو العاملين في حال ظهور أعراض أي عدوى تنفسية بالتوجه إلى أقرب مركز صحي وعدم مزاولة العمل، والتأكد من استيفاء المعدات والأدوات والمباني في تلك المنشآت للاشتراطات المحددة. وقالت: إن الزيارات الميدانية شهدت رصد 950 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإغلاق 19 منشأة، مع تحقيق نسبة تصل إلى ما يقارب 77 % من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية في الإمارة. وأكدت أن الإدارة تواصل متابعة كافة المنشآت، للوقوف عن كثب على مدى تطبيقها لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والأخرى المتعلقة بالصحة العامة.