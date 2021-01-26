افتتاح مركز للقاح «كورونا» في عجمان

عجمان (وام)‏

افتتحت منطقة عجمان الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكلية فاطمة للعلوم الصحية مركزاً جديداً لتقديم لقاح ضد فيروس «كورونا» في مبنى الكلية الذي يقع في منطقة الرقايب بعجمان. وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان إن افتتاح هذا المركز في كلية فاطمة للعلوم الصحية له دلالة عظيمة، حيث تحمل الكلية اسم رمز وطني كبير يتمثل في سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويقدم خدماته للمواطنين، وكذلك لجميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية منها والمحلية بعجمان، وللأعمار من 18 سنة فما فوق.

من جانبه، قال الدكتور حامد النيادي، مدير العلاقات الحكومية في الكلية إن الكلية تقوم بدور وطني رائد حسب توجيهات القيادة الرشيدة.