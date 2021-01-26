فريدة الحوسني: قد نحتاج للتطعيم ضد كورونا سنوياً

أبوظبي (وام)

نظمت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، مساء أمس، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «التطعيم نحو حياة أجمل»، استضافت فيها الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، ومديرة إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني: ثقتنا في قيادتنا الرشيدة كبيرة، حيث لم تترك مجالاً يمكن مواجهة «الجائحة» من خلاله إلا وتم السعي إلى أن تكون الإمارات سباقة فيه، وبفضل رؤية قيادتنا الثاقبة، صنفت الإمارات الثالثة عالمياً في أمان التعامل مع الحالات المصابة بـ« كوفيد - 19»، وتوفير العلاج اللازم لها. وقالت: قد نحتاج للتطعيم ضد فيروس كورونا بشكل سنوي، حيث لاحظنا خلال الآونة الأخيرة ظهور تحورات في مكونات الفيروس، وكلما زادت تحورات الفيروس كانت احتمالية وجود تطعيم سنوي له ضرورية، مشيرة إلى فيروس الأنفلونزا المتحور وتلقي المجتمعات لقاحاً سنوياً ضده. وبينت أن بعض اللقاحات المتوافرة تقدم من عمر 16 عاماً والبعض الآخر بدءاً من عمر 18 عاماً، مشيرة إلى خضوع 3 تطعيمات حالياً للدراسة السريرية من أجل تقديمها مستقبلاً للأطفال.

وقالت: لاحظنا منذ ديسمبر الماضي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، التي زادت كذلك بشكل عام عالمياً، مشيرة إلى أن هذه الزيادة وقعت بعد موسم الإجازات واحتفالات نهاية العام، وزيادة الأعراس واللقاءات العائلية.