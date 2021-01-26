شما بنت محمد: تماسك الأسرة يعزز أمن المجتمع

العين (وام)

نظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة أمسية، ثقافية بعنوان «أزمات تواجه الأسرة الإماراتية»، وذلك بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة المجلس.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن من أهم عوامل أمن أي دولة هو استقرار الأسرة كونها النواة في المجتمع ثم في الوطن، مشيرة إلى دور الأسرة في تعريف الأبناء بقيمة الزواج وكيفية بناء وتأسيس أسرة مستقرة، قائلة: «إن كنا نريد أسرة إماراتية متماسكة وأمناً مجتمعياً قوياً يجب أن يكون ماضينا وحاضرنا جسر عبور آمن للمستقبل».

وأضافت: يجب أن نعلم أبناءنا ما يحتاجونه في المستقبل، ونوازن بين الحاضر والمستقبل، فنحن فقط نعلم الماضي، ولا نعلم المستقبل، لافتة إلى أننا أمام مرحلة دقيقة، وأمام مؤشرات يُبنى عليها مستقبل أبنائنا، وعلينا أن نقدر المسؤولية، ونعي بوسائل معرفية تمكينية، فالأسرة هي الغطاء الحقيقي لمنظومة الأمن.

من جهتهن، أكدت العضوات المشاركات في الأمسية أهمية وضرورة إيجاد منهاج قوي وتمتين عُرى الأسرة بالتوجيه والوعي ومواجهة الأزمات والمشكلات، وصولاً لحلول تعكس أثراً إيجابياً على الأسرة والمجتمع والوطن.