سارة الأميري تطلع على «البحث والابتكار» بجامعة الإمارات

العين (وام)

اطلعت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، يرافقها معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، خلال زيارتها أقسام ومنشآت الجامعة أمس الأول على برامج البحث والتطوير والابتكار التي تعتمدها الجامعة، وفق أعلى المعايير لتأهيل الطلبة.

وشملت الجولة عدداً من المنشآت الرئيسة في مشروع «District 4.0» ومنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الطب والعلوم الصحية.

الابتكار

وقالت معالي سارة الأميري: إن جامعة الإمارات صرح أكاديمي ومعرفي وحضاري، ساهم في تخريج الخبرات والكوادر التي تركت بصمات واضحة في مسيرة التطوير التي شهدتها القطاعات المتنوعة في دولة الإمارات، وبينت معاليها أن وزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، تضع رؤية استراتيجية للارتقاء بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الصناعية، وتحقق من خلالها رؤية القيادة الرشيدة في تمكين دولة الإمارات من تحقيق الريادة العالمية في المجال الصناعي، وتعزيز تنافسيتها.

من جهته، أكد معالي زكي أنور نسيبة أن جامعة الإمارات تعمل بالتوازي مع رؤية الدولة المئوية، والاستعداد للخمسين عاماً القادمة، لتكون المحرك البحثي والابتكاري في المنطقة، من خلال تبنيها منهج الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، لتحقق منافع مستدامة في المجال التكنولوجي والصناعي.

شهدت الجولة حضور الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور محمد القاسمي المكلف بمهام نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والنواب المشاركين، وعدد من الكوادر الأكاديمية في الجامعة.