جامعة الإمارات تطلق «برنامج المستكشفين»

العين (الاتحاد)

أعلن «منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار» عن إطلاق برنامج «المستكشفين»، الذي يعد المرحلة التجريبية لنموذجي «جامعة المستقبل»، و«مناهج المستقبل» اللذين ستطلقهما وتطبقهما الجامعة، بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 الذي سيقام في نهاية العام الجاري. ويعد برنامج «المستكشفين» برنامجاً تجريبياً مدته ستة أشهر، لمناهج «جامعة المستقبل»، حيث سيتم اختيار 60 مشاركاً من الخريجين الجدد لخوض البرنامج التجريبي الذي سيبدأ في شهر مارس المقبل، ويستمر حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وتعتمد النسخة التجريبية من البرنامج أسلوب تعلم هجين، حيث يتضمن عقد جزء من البرنامج عن بُعد عبر الإنترنت والجزء الآخر سيكون وجهاً لوجه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية للحفاظ على سلامة الجميع.

وقالت الدكتورة نهال شبراك، المدير التنفيذي لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي والمدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «برنامج «المستكشفين» سيضع نموذج مناهج المستقبل تحت الاختبار بشكل منهجي، وأي خبرات مكتسبة ومخرجات تعليمية ستصدر عنه ستستخدم لإثراء ووضع الشكل النهائي لـ«مناهج المستقبل» التي ستقدمها «جامعة المستقبل». وسيمكن البرنامج المشاركين من مواجهة وحل التحديات المتعلقة بالمحاور التي يركز عليها معرض إكسبو2020 وهي: إعادة تصور العالم عن طريق تعزيز جودة الحياة، من خلال دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستحداث وسائل مبتكرة لاستدامة الحياة، من خلال ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتصور استراتيجيات لتحسين الحياة من خلال خلق فرص عمل مبتكرة للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التصدي للفقر والبطالة، والتفكير لتوسيع نطاق الحياة من خلال استكشاف الفضاء وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي».