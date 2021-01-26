«داري نظيفة».. لبلدية العين و«عونك يا وطن»

العين (الاتحاد)

شارك فريق «عونك يا وطن» التطوعي، بالتعاون مع بلدية العين، في تنظيم فعالية مجتمعية حملت اسم «داري نظيفة»؛ بهدف الحفاظ على نظافة الأماكن العامة في مدينة العين

هدفت الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيئة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتوعية روّاد البر بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة البرية من المخلفات الضارة بها، وزيادة الوعي البيئي، ورفع حس الولاء والانتماء إلى الوطن، إضافة إلى غرس ثقافة التطوع وتعلم كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة، حيث شارك عشرات المتطوعين في تنظيف المناطق الصحراوية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي: تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة الساعية إلى إيجاد بيئة صحية آمنة ونظيفة، نعمل في «عونك يا وطن» على دعم جميع الفعاليات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ظروف بيئية صحية عالية المستوى في مدينة العين، وإلى رفع نسبة الوعي، وأهمية الحفاظ على البيئة من المشوهات والحفاظ على جمال المناطق الصحراوية.

من جهته، قال الدكتور عبدالله الكعبي مشرف التطوع في بلدية مدينة العين: «داري نظيفة» مبادرة مجتمعية نظمتها بلدية مدينة العين، وتضافرت بها جهود جميع شرائح المجتمع من موظفين وطلاب وأفراد وبراعم صغيرة وفرق تطوعية.

وتابع الكعبي: تهدف هذه الحملة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والمساواة بين عمال النظافة وشرائح المجتمع، وزرع ثقافة التطوع في البراعم الصغيرة المشاركة، وإبراز حب الوطن من خلال نظافة ترابه الغالي، وكذلك توعية المجتمع لتجنب ظاهرة رمي المخلفات خارج المكبات والأماكن التي خصصتها البلدية لذلك، وهي ظاهرة سلبية تهدف هذه الحملة للقضاء عليها، وعبر عن شكره لفريق «عونك يا وطن» والفرق المشاركة في الحملة التي قال: لولا تضافر جهودهم لما تكللت بالنجاح.

مواصلة المسيرة

وقالت سلام القاسم منسق عام فريق «عونك يا وطن» التطوعي: إن حملة «داري نظيفة» التي نظمتها بلدية العين بالتعاون مع فريق «عونك يا وطن»، استمرت على مدى ستة أيام من 21 إلى 27 من الشهر الحالي، وشملت معظم مناطق مدينة العين، كما أنها تعكس حرص المنظمين على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد بالحفاظ على الصحراء الإماراتية التي تنبض بالخير والعطاء، مشيرة إلى أن الحملة تضمنت تقديم بعض المحاضرات عن النباتات البرية، وكيفية الحفاظ عليها.