بلدية دبا الفجيرة تصدر 3755 رخصة تجارية

دبا الفجيرة (الاتحاد)

أصدرت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية خلال العام الماضي 2020، عدد (3755) رخصة لأنشطة مختلفة، بينها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية، إضافة إلى رخص منزلية ضمن مبادرة «مشروعي»، توزعت بين (215) رخصة جديدة، و(3540) تجديد رخصة.

وفي إطار جهود البلدية خلال فترة أزمة فيروس «كوفيد 19»، كثفت فرق التفتيش الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها.

وبلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 2030 جولة، أسفرت عن تحرير 176 مخالفة، وإنذار 376 محلاً، وإلغاء 94 رخصة، وإغلاق 6 محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها والتأخر في تجديد الرخصة، كما أصدرت البلدية تصاريح ترويجية وللتنزيلات للمحلات بلغ عددها (35) تصريحاً، إلى جانب (173) تصريحاً للعمل والتوزيع وتوزيع الإعلان، كما تم إصدار (3575) بطاقة صحية للعاملين خلال العام ذاته.

ولم تسجل البلدية أي مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي» التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن البلدية تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول للأسواق وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم، كما تدعم الرخص المنزلية «مشروعي».

وأكد مدير البلدية، أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق اللوائح القانونية.