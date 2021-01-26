شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة بيئية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دورية السعادة بشرطة أبوظبي في مبادرة بيئية تحت شعار «نظفوا البر»، بالتعاون مع بلدية أبوظبي في منطقة الوثبة، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور بالمحافظة على المناطق البرية وحمايتها من التلوث والتدهور البيئي.

وأكدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي اهتمامها بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات المجتمعية ضمن منهجية التواصل الخارجي مع الشركاء، لتأمين سلامة أفراد المجتمع وتفادي وقوع الحوادث، وتعزيز استدامة الموارد البيئية والمحافظة عليها ذخراً للأجيال القادمة.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تثقيف الجمهور بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات والتعامل مع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، والتعريف بالآثار السلبية التي تنتج عن النفايات التي يتم التخلص منها في البر على الحياة البرية، وتأثير المواد الكيميائية السامة التي يمكن تسربها إلى التربة وانتقالها عبر دورة المياه في الطبيعة إلى موائدنا الغذائية.