«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض مناطق الدولة بسبب تشكل الضباب.

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الليلة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 10:30 من صباح يوم غد الأربعاء.