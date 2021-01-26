«علماء شرطة دبي» يطلق «العلم والقادة»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس علماء شرطة دبي مبادرة لقاءات «العلم والقادة» الهادفة إلى الاستفادة من خبرات القيادات العليا في المجالات الشرطية كافة عبر نقل خبراتهم ومعارفهم إلى موظفي القوة، بما يساهم في تمكين الموظفين بشكل فاعل ومؤثر في أداء مهام عملهم، وكذلك تطوير مسيرة العمل في شرطة دبي وصناعة المستقبل.

واستضاف المجلس في أول لقاءات «العلم والقادة»، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وتحدث عن أبرز المحطات في تجربته العملية والشخصية، ومسيرته التي تضمنت شغل العديد من المناصب القيادية في شرطة دبي خلال 40 عاماً.

وأكد اللواء المنصوري، أن شرطة دبي في ظل القيادة العليا استطاعت بسط الأمن والأمان في الإمارة، وتعاملت مع التحدي الذي يواجه العالم في ظل انتشار فيروس «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن شرطة دبي تواصل مسيرة البناء والتطور والعمل، ونجحت في إلقاء القبض على عددٍ كبير من العصابات الدولية وتقديمهم للقانون. من جهته، أكد الرائد الدكتور راشد الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن إطلاق مبادرة «العلم والقادة» جاءت لتحفيز الموظفين، وإبراز اهتمام قيادات شرطة دبي للعلم والعلوم، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال الاستفادة من تجارب القيادات.