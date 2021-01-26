اليوم.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير

أبوظبي (وام)

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري سيتم صرفها اليوم الأربعاء، حيث تبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر 591 مليوناً و485 ألفاً و854 درهماً، مقارنة بنحو 500 مليون و«‏‏44»‏‏ ألفاً و«‏‏813»‏‏ درهماً عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها «‏‏91»‏‏ مليوناً و«‏‏414» ألفاً و«‏‏41»‏‏ درهماً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ «‏‏41.045»‏‏ مستفيداً، مقارنة بنحو «‏‏39.998» في يناير من العام الماضي، أي بزيادة قدرها «‏‏1.047»‏‏ مستفيداً عن 2020.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات: «تتكامل أدوار القطاعات كافة في (الهيئة) لتعزيز جهود (الهيئة) نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين في الوقت المحدد»، مشيرة إلى أن «معاشات المتقاعدين والمستحقين للعام الجاري 2021، سوف تصرف في السابع والعشرين من كل شهر، بخلاف أشهر فبراير ومارس ونوفمبر التي ستصرف معاشاتها في اليوم الخامس والعشرين منها، وشهر أغسطس الذي سيصرف معاشه في اليوم السادس والعشرين من الشهر».

وأضافت أن «الهيئة» ارتأت تقديم الصرف في هذه الأشهر لموافقة يوم السابع والعشرين لعطلة رسمية، وفي الوقت نفسه مساعدة المستفيدين على تدبر شؤون معيشتهم في وقت مبكر قبل حلول نهاية الشهر.

الجدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «‏‏7» لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير «الهيئة» ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.