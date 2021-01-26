«عُليا» شرطة رأس الخيمة تؤكد جودة الأداء

رأس الخيمة (وام)

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العُليا الدائمة الأول، بحضور الأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة.

ورحّب رئيس اللجنة العُليا الدائمة برأس الخيمة، بالسادة الأعضاء، مشيداً بجهودهم المبذولة وجهود فرق العمل التي ساهمت في تحقيق نتائج متميزة للأداء الشرطي خلال العام الماضي.

وتناول اللواء النعيمي مع أعضاء اللجنة مجموعة من المحاور التي تدعم تطوير وتحسين الأداء المؤسسي لكافة قطاعات الشرطة، مسلطاً الضوء على نتائج التقرير الإحصائي الأمني لمراكز الشرطة والمرور، ونتائج الأداء للإدارة العامة للدفاع المدني، مشيراً إلى أن تحقيق أعلى معدلات الشعور بالأمن والأمان لدى مجتمع الإمارة هي الغاية الرئيسية للعمل الشرطي.