شرطة الشارقة تسلم 750 بطاقة لأصحاب الهمم

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة بريد الإمارات، مبادرة تتضمن توصيل 750 بطاقة إلى منازل متعامليها من أصحاب الهمم.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد المقدم خالد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أن عملية التقديم لخدمة «بطاقات أصحاب الهمم»، متاحة لشريحة أصحاب الهمم ممن يمتلكون البطاقة الخاصة من وزارة تنمية المجتمع، التي تثبت أحقية حصولهم على الخدمة، التي تتم عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، ‏واختيار خدمات ذوي الإعاقة من خانة خدمات المرور والترخيص، ويطلب من المتعامل تعبئة البيانات المطلوبة كافة، وبعد مراجعة الطلب من الموظف المختص يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني بالموافقة على الطلب.